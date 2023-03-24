Подмосковье 24 марта 2023, 12:49 Жительница Реутова пожертвовала полмиллиона рублей для помощи участникам СВО Жительница Реутова пожертвовала накопленные с пенсии полмиллиона для помощи участникам СВО РИА «Новости»

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Пенсионерка из Реутова направила накопленные с ежемесячных выплат 500 тысяч рублей волонтерам. Они на эти деньги должны купить необходимое вооружение и оборудование для бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня».

Общественники купили на полученные средства генераторы, рации и другие важные вещи. Местная жительница раскрыла, что на такой поступок ее подтолкнул народный артист России Николай Басков.

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Певец перечислил один миллион рублей волонтерскому движению в Московской области для помощи родным мобилизованных. Женщина обратилась за поддержкой к руководителю волонтерского центра в Реутове Ильнуру Сафину, он помог совершить ее благородный поступок.

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Волонтеры в ближайшее время направятся в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы доставить военнослужащим необходимое продовольствие. Дорога в одну сторону займет около 24 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Центры поддержки участников СВО и их семей в регионе будут работать по единому стандарту. Он подчеркнул, что помощь нужна всем близким военных и добровольцев.