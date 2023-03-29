Подмосковье 29 марта 2023, 20:31 Жительница Реутова пожертвовала 500 тысяч рублей в поддержку участников СВО

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Жительница Реутова решила пожертвовать полмиллиона рублей, чтобы поддержать участников спецоперации. Ирину Михайловну вдохновил на этот шаг Николай Басков — женщина увидела на телеканале «360» церемонию вручения премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело», во время которой народный артист сообщил, что направляет один миллион рублей в поддержку участников СВО.

В рамках акции «Доброе дело» Ирина Михайловна передала активистам движения «Волонтеры Подмосковья» 500 тысяч рублей.

«Дарительница позвонила нам по телефону, сказала, что хочет помочь нашим военнослужащим. Мы договорились о встрече. Я ожидал, что Ирина Михайловна принесет продукты или вещи какие-то. Но, к моему удивлению, она передала 500 тысяч рублей», — рассказал руководитель волонтерского центра в Реутове Ильнур Сафин.

На эти деньги для бойцов в зоне спецоперации закупили генераторы, бронежилеты, медикаменты, дальномер, тепловизорный прицел, рации.

«Знаю не понаслышке, что такое война, она коснулась моих родственников. Я просто хочу помочь солдатам, чтобы на эти деньги они купили то, что необходимо для фронта, для победы. А она обязательно будет за нами!» — сказала Ирина Михайловна.

Технику и необходимые вещи передали защитникам в Сватово, Рубежное, Донецк и Луганск. Вместе с техникой бойцам передали письма с пожеланием победы, которые написали участницы клуба «Активное долголетие» в Реутове.

Женщина также помогает ребятам-аутистам, тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья. При этом избегает публичности и даже просила не называть свою фамилию.

Помочь участникам СВО может любой желающий — в регионе работают 122 пункта сбора помощи, куда можно принести необходимые для бойцов товары или сделать благотворительный взнос.

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