Жительница Реутова победила во Всероссийском конкурсе «Мой проект — моей стране!»
Жительница Реутова Кузнецова победила во Всероссийском конкурсе Мой проект — моей стране! в номинации Гражданский долг
Жительница Реутова Юлия Кузнецова стала победительницей Всероссийского конкурса «Мой проект-моей стране!». Она заняла первое место в номинации «Гражданский долг». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.
В шорт-лист финалистов конкурса попали 39 социально значимых проектов из разных регионов России.
«Юлия — региональный куратор социального проекта „Судьба солдата в Подмосковье“. В рамках программы волонтеры помогают искать сведения о людях, пропавших без вести или погибших в годы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.
Глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил победительницу конкурса.
«Наши жители знают Юлию как командира поискового отряда „Батальон“, который возвращает истории имена героев Великой Отечественной войны. Уверен, что сегодняшний и завтрашний день должны опираться на нашу историю и память, на подвиги и достижения наших предков! Желаю Юлии новых успехов!» — сказал он. Его слова процитировала пресс-служба.
Капитан полиции Юлия Кузнецова работает в Балашихинском отделе вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Она занимается поиском пропавших без вести солдат в свободное от службы время.
Кузнецова руководит поисковым отрядом «Батальон» более пяти лет. За все время работы добровольцы смогли найти порядка 50 останков бойцов Красной армии, которые затем перезахоронили.