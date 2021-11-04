Жительница Реутова Юлия Кузнецова стала победительницей Всероссийского конкурса «Мой проект-моей стране!». Она заняла первое место в номинации «Гражданский долг». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

В шорт-лист финалистов конкурса попали 39 социально значимых проектов из разных регионов России.

«Юлия — региональный куратор социального проекта „Судьба солдата в Подмосковье“. В рамках программы волонтеры помогают искать сведения о людях, пропавших без вести или погибших в годы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил победительницу конкурса.

«Наши жители знают Юлию как командира поискового отряда „Батальон“, который возвращает истории имена героев Великой Отечественной войны. Уверен, что сегодняшний и завтрашний день должны опираться на нашу историю и память, на подвиги и достижения наших предков! Желаю Юлии новых успехов!» — сказал он. Его слова процитировала пресс-служба.

Капитан полиции Юлия Кузнецова работает в Балашихинском отделе вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Она занимается поиском пропавших без вести солдат в свободное от службы время.

Кузнецова руководит поисковым отрядом «Батальон» более пяти лет. За все время работы добровольцы смогли найти порядка 50 останков бойцов Красной армии, которые затем перезахоронили.