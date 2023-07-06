Подмосковье 06 июля 2023, 23:39 Жительница Пушкино родила ребенка весом более 5 килограммов Егиян Ольга

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Жительница Пушкино Юлия Генина родила ребенка с весом более пяти килограммов и ростом 60 сантиметров. Мальчик получил имя в честь отца — Михаил.

По словам роженицы, первый ребенок, Лев, при рождении весил чуть меньше пяти килограммов. Молодая мама поделилась, что раньше не могла иметь детей, но специалист из местного роддома Рано Хаитова помогла женщине справиться с этим недугом.

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«Первого малыша рожала в Москве два года назад. Рано Кенджаевна, ее большой опыт, ее доброта и забота — вот что Мишке моему помогло. Все-таки, не нужно забывать: дети приходят вовремя и тогда, когда захотят», — поделилась жительница Пушкино.

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