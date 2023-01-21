Подмосковье 21 января 2023, 23:16 Жительница поселка Ильинский погост в Егорьевске создала общественный проект для помощи бойцам СВО Фото: Юлия Андросова

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Жительница поселка Ильинский погост городского округа Егорьевск Оксана Александрова стала инициатором сбора гумпомощи для бойцов СВО. Она сумела привлечь в свою «дружину» неравнодушных людей не только из Московской области, но и из других регионов страны.

Оксана Александрова начала принимать активное участие в сборе гуманитарной помощи еще весной прошлого года. Об утеплении бойцов в холодное время года женщина задумалась еще в августе. И решила создать проект, где любой желающий может связать шерстяные носки для воинов. Инициативу поддержал настоятель Казанского храма деревни Гридино отец Сергий.

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«Мы решили организовать такое дело благое. Нам привозят нитки и шерсть. И мы раздаем их всем неравнодушным людям, тем, кто хочет принять участие в помощи защитникам Родины. И они вяжут носки», — рассказал отец Сергий.

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Он добавил, что в гуманитарном проекте принимают участие деревенские и городские жители. Активно помогают участники клуба «Активное долголетие» комплексного центра «Журавушка».

Фото: Юлия Андросова

За время существования проекта в зону проведения спецоперации было отправлено около тысячи пар носков. Чтобы их связать, потребовалось 150 килограммов пряжи. Сбор средств для покупки ниток ведут по всей России.

Фото: Юлия Андросова

Также женщина поделилась, что в четверг из Астрахани в Москву были отправлены 74 теплых костюма, 12 спальников и 10 подстилок для сидения, которые сшили по заказу Оксаны. Этот груз вскоре отправится в зону проведения СВО.

Фото: Юлия Андросова

Сейчас Оксана готовится к запуску швейного и сушильного цеха. Также благодаря ее инициативе были собраны средства на покупку тепловизора.

Ранее губернатор Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска орден за героизм и спасение товарищей.

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