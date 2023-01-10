Подмосковье 10 января 2023, 10:19 Жительница Подольска стала мамой в свой день рождения

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Жительница Подольска родила сына в свой день рождения. Пациентка поступила 7 января и на следующий день подарила себе сына.

«По подсчетам врачей, должна была родить 9 января, но он, видимо, решил сделать подарок. Все в шоке и одновременно радуются, что в один день совпало два наших дня рождения», — поделилась Екатерина Зубова.

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Заведующая родовым отделением Татьяна Фастова рассказала, что, по статистике, днем проходит меньше родов, чем в вечернее время. Всего в рождественскую ночь на свет появились семь детей. Работу роддом не прекращал ни на минуту и в праздничные дни — тогда врачи помогли пациенткам с осложнениями, при этом поддерживая праздничную обстановку в учреждении.

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«Работа есть работа — и на Рождество, и в Новый год, в праздники и будни. Но мы всегда пытаемся сделать пребывание у нас комфортным для женщин. Создали праздничную обстановку с елочками и гирляндами, с Новым годом поздравляли всех Дед Мороз и Снегурочка», — поделилась Фастова.

Первые роды в этом году произошли 1 января в 02:15. В этот день отцы отмечали появление на свет своих детей салютами и писали трогательные послания на снегу.

Всего с начала 2023 года в роддоме Подольска уже родились 50 детей, среди которых две двойни. За прошлый год в учреждении прошло 3062 родов.

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