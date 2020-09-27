Жительница Подольска получила Гран‑при IX областной ПараАртиады

ПараАртиада прошла в Доме культуры «Ожерелье» в Кашире 25 сентября. В олимпиаде Московской области в сфере культуры и искусства участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

Культурное событие включает следующие номинации: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литература, академический, фольклорный и эстрадный вокал, музыка, театр, хореография.

Гран-при за стихи собственного сочинения получила Ольга Гольчикова. Хореографическая студия «Любо» заняла первое место, третьим оказался Вячеслав Давыдов с танцем «Яблочко».

«Фестиваль показал, каким творческим потенциалом обладают люди с ограниченными возможностями и огромными неисчерпаемыми талантами», — говорится в сообщении.

Источник фото: «ВКонтакте»

К олимпиаде могут присоединиться участники от 12 до 80 лет.