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    27 сентября 2020, 19:50

    Жительница Подольска получила Гран‑при IX областной ПараАртиады

    Алена Макаренко

    Жительница Подольска Ольга Гольчикова завоевала Гран-при IX областной ПараАртиады. Жюри высоко оценило ее стихотворения. Информация появилась в группе «Подольская городская организация ВОИ» во «ВКонтакте».
    Жительница Подольска получила Гран‑при IX областной ПараАртиады

    ПараАртиада прошла в Доме культуры «Ожерелье» в Кашире 25 сентября. В олимпиаде Московской области в сфере культуры и искусства участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

    Культурное событие включает следующие номинации: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литература, академический, фольклорный и эстрадный вокал, музыка, театр, хореография.

    Гран-при за стихи собственного сочинения получила Ольга Гольчикова. Хореографическая студия «Любо» заняла первое место, третьим оказался Вячеслав Давыдов с танцем «Яблочко».

    «Фестиваль показал, каким творческим потенциалом обладают люди с ограниченными возможностями и огромными неисчерпаемыми талантами», — говорится в сообщении.

    Жительница Подольска получила Гран‑при IX областной ПараАртиады | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    К олимпиаде могут присоединиться участники от 12 до 80 лет.

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