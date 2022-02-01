01 февраля 2022, 16:54
Жительница Подмосковья выступит на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая Звезда — 2022»
Всероссийский музыкальный конкурс «Новая Звезда — 2022» раскроет миру талантливых вокалистов из разных уголков страны. Подмосковье на шоу представит Анна Колесникова.
Телеканал «Звезда» приступил к съемкам всероссийского конкурса при поддержке Министерства обороны России.
Участники музыкального состязания — представители 85 регионов страны. Это вокалисты из самых разных уголков России.
Телезрители смогут поддерживать своих любимых участников СМС-голосованием, если те не прошли в финал. Победителем станет не только вокалист, но и регион, который он защищает.
Ранее стало известно, что победителей конкурса-викторины о капитальном ремонте определили в Московской области.