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    01 февраля 2022, 16:54

    Жительница Подмосковья выступит на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая Звезда — 2022»

    Анастасия Аброськина

    Всероссийский музыкальный конкурс «Новая Звезда — 2022» раскроет миру талантливых вокалистов из разных уголков страны. Подмосковье на шоу представит Анна Колесникова.

    Жительница Подмосковья выступит на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая Звезда — 2022» | Изображение 1

    Телеканал «Звезда» приступил к съемкам всероссийского конкурса при поддержке Министерства обороны России.

    Участники музыкального состязания — представители 85 регионов страны. Это вокалисты из самых разных уголков России.

    Телезрители смогут поддерживать своих любимых участников СМС-голосованием, если те не прошли в финал. Победителем станет не только вокалист, но и регион, который он защищает.

    Ранее стало известно, что победителей конкурса-викторины о капитальном ремонте определили в Московской области.