Всероссийский музыкальный конкурс «Новая Звезда — 2022» раскроет миру талантливых вокалистов из разных уголков страны. Подмосковье на шоу представит Анна Колесникова.

Телеканал «Звезда» приступил к съемкам всероссийского конкурса при поддержке Министерства обороны России.

Участники музыкального состязания — представители 85 регионов страны. Это вокалисты из самых разных уголков России.

Телезрители смогут поддерживать своих любимых участников СМС-голосованием, если те не прошли в финал. Победителем станет не только вокалист, но и регион, который он защищает.

Ранее стало известно, что победителей конкурса-викторины о капитальном ремонте определили в Московской области.