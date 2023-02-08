Подмосковье 08 февраля 2023, 16:52 Жительница Подмосковья вылечила бездомную кошку и открыла приют в Ступине

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Больше 40 кошек содержатся в семейном приюте «Фрау Мяу», организованном жительницей округа Ступино. Эта история началась три года назад, когда девушка подобрала в подъезде бездомную мурку, тяжело больную коронавирусом.

Виорика, хозяйка приюта «Фрау Мяу», подобрала кошку Злату с котенком в одном из ступинских подъездов. Оба были нездоровы, им потребовалась серьезная помощь специалистов.

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«У Златы обнаружили коронавирус. Ветеринары сказали, что вряд ли выживет. Экспериментальное лечение предложили в одном центре, но стоимость была — просто космос», — вспоминает хозяйка приюта.

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Все процедуры обошлись почти в 500 тысяч рублей, но Злату выходили. Ее котенка быстро пристроили, а кошку оставили у себя. Потом семье принесли еще одну бездомную кошечку, и еще. Так и появился приют «Фрау Мяу».

Сейчас здесь проживает 42 мурки. Часто это животные с улицы, иногда бедолаг приносят люди. В приюте каждого питомца приводят в порядок, лечат и стерилизуют, после чего предлагают новым хозяевам. Животное отдадут не каждому, а только тем, кто пройдет собеседование с хозяйкой.

У приюта есть страница в соцсети «ВКонтакте». Животным регулярно устраивают фотосессии, чтобы новые хозяева поскорее их нашли. Организация существует за счет добровольных пожертвований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.