Подмосковье 11 декабря 2023, 17:56 Жительница Подмосковья Валентина Каримова стала участницей первого в истории боя на льду фото: Федерация бокса России

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Жительница Чехова Валентина Каримова приняла участие в первом в истории среди женщин бое на льду в перчатках четыре унции. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Состязания организовали в рамках международного турнира «За Родину» на ледовой арене стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Соперницей подмосковной спортсменки стала Виоллета Овчинникова из Москвы. Бой прошел в легком весе.

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В мужской категории в среднем весе Московскую область представляли Кирилл Круглов из Мытищ и Никита Ануфриенко из Электростали. Оба спортсмена выиграли свои поединки.

Турнир прошел 10 декабря. В соревнованиях поучаствовали 16 бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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