11 декабря 2023, 17:56
Жительница Подмосковья Валентина Каримова стала участницей первого в истории боя на льду
Жительница Чехова Валентина Каримова приняла участие в первом в истории среди женщин бое на льду в перчатках четыре унции. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Состязания организовали в рамках международного турнира «За Родину» на ледовой арене стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Соперницей подмосковной спортсменки стала Виоллета Овчинникова из Москвы. Бой прошел в легком весе.
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В мужской категории в среднем весе Московскую область представляли Кирилл Круглов из Мытищ и Никита Ануфриенко из Электростали. Оба спортсмена выиграли свои поединки.
Турнир прошел 10 декабря. В соревнованиях поучаствовали 16 бойцов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
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