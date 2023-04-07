07 апреля 2023, 17:46
Жительница Подмосковья стала чемпионкой России по универсальному бою
Эльмира Кахраманова из Подмосковья победила на чемпионате России по универсальному бою. Девушка стала лучшей среди спортсменок до 57 килограммов.
В Минспорте Подмосковья рассказали, что у Эльмиры уже есть золотые медали соревнований Европы и России по самбо и пляжному самбо. Теперь — новый титул.
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Чемпионат России по универсальному бою проходит в Волгограде. В город-герой съехались более 450 спортсменов из 48 регионов. По результатам турнира будет сформирована сборная для участия в чемпионате мира, который состоится в ноябре этого года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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