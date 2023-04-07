Подмосковье 07 апреля 2023, 17:46 Жительница Подмосковья стала чемпионкой России по универсальному бою Московский областной Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

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Эльмира Кахраманова из Подмосковья победила на чемпионате России по универсальному бою. Девушка стала лучшей среди спортсменок до 57 килограммов.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что у Эльмиры уже есть золотые медали соревнований Европы и России по самбо и пляжному самбо. Теперь — новый титул.

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​Чемпионат России по универсальному бою проходит в Волгограде. В город-герой съехались более 450 спортсменов из 48 регионов. По результатам турнира будет сформирована сборная для участия в чемпионате мира, который состоится в ноябре этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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