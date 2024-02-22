Подмосковье 22 февраля 2024, 11:17 Жительница Подмосковья родила 10-го ребенка в Видновском перинатальном центре Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина из городского округа Чехов стала мамой в десятый раз. Родить сына ей помогли врачи Видновского перинатального центра.

«В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 57 сантиметров. В семье это уже 10-й ребенок. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — говорит главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

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Перинатальный центр оборудован современной медтехникой, необходимой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Всю информацию о помощи роженицам можно найти на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, для женщин работает Единый call-центр системы родовспоможения региона по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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