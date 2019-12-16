Жительница Долгопрудного Валерия Украинская придумала, как с помощью подгузников отапливать роддома Подмосковья. Ее проект победил на конкурсе от Министерства экологии и природопользования Московской области.

Валерия — мама в декрете. Она сортирует мусор и сдает его на переработку, но вот подгузники приходится выбрасывать с обычным мусором.

«Я не эколог. Я закончила МГТУ имени Баумана в совсем другой области — ракетостроение. Но я мама в декрете, и у меня каждый день этот мешок накапливается. Остальной мусор я сортирую, сдаю на переработку. А мешок этот никуда не девается, идет на помойку», — рассказала девушка.

Тогда Валерия решила принять участие в Ярмарке экологических проектов Московской области от Минэкологии. Она представила проект в номинации «Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика».

Валерия предложила перерабатывать использованные подгузники в топливные пеллеты для котлов и бойлеров, которые работают на биомассе. Перерабатывать подгузники предполагается с помощью японского оборудования SFD.

Процесс переработки прост. Использованные подгузники, упакованные в пластиковый пакет, помещаются в SFD-машину, сырье измельчается и подвергается высокотемпературной обеззараживающей сушке. В результате получается мягкая топливная стружка, которая прессуется в пеллеты.

Использовать полученное топливо можно будет, например, для отопления родильных домов и больниц. Валерия предложила установить специальные контейнеры для сбора использованных подгузников рядом с контейнерами для мусора, неподалеку от медучреждений, на детских площадках.

Переработка подгузников в пеллеты поможет уменьшить количество мусора, ведь в год на каждого ребенка уходит примерно пять тысяч подгузников — это порядка 300 килограммов мусора. Также это приведет к сокращению затрат на утилизацию мусора и поддержит идею раздельного сбора мусора.

Валерия планирует развивать эту тему, ведь она важна для всех регионов страны. Девушка хочет подать заявку на президентский грант. Поддержку ей готово оказать Российское экологическое общество.