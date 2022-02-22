Жительница Подмосковья получила денежный сертификат за 9-метровую комнату в аварийном доме

Жителям Подмосковья дали возможность не ждать расселения из аварийного жилья. В рамках новой меры поддержки область выкупает такие квартиры по установленному номиналу и выдает сертификат.

В Сергиево-Посадском городском округе заявку на получение сертификата подала Татьяна Сороченкова, которая живет в комнате площадью всего девять квадратных метров. Дом уже признали аварийным. Жилье у нее выкупят по стоимости 83 963 рубля за «квадрат».

«Даже если бы мы искали новое жилье для расселения Татьяны Ивановны, сделать это было бы весьма проблематично. Квартир такого метража уже не строят. А благодаря инициативе губернатора теперь она может улучшить свои жилищные условия», — отметил глава округа Михаил Токарев.

На этой неделе первые сертификаты выдали в Сергиево-Посадском городском округе и Шатуре. Всего в Подмосковье уже подали около 400 заявок на получение сертификата.

Минимальный метраж, который можно обналичить — 33,5 квадратных метра. Это значит, что люди, проживающие на еще меньшей аварийной площади, все равно гарантированно получают 2,8 миллиона рублей.

Сертификат выдают при соблюдении трех условий. Во-первых, дом должны признать аварийным до 1 января 2017 года. Второй момент: право собственности на жилье приобретено до 28 декабря 2019-го, за исключением случаев наследования. В-третьих, на дату признания дома аварийным у переселенца отсутствует право собственности на другую жилплощадь.

Чтобы получить сертификат, необходимо письменно уведомить администрацию муниципалитета. Далее — подписать соглашение о предоставлении субсидии. Потом начинается поиск нового жилья. На это отводится шесть месяцев. Купить квартиру можно в любом округе.

Принять решение и подать заявление необходимо до 15 марта. Заключить соглашение — до 1 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что с введением новой меры поддержки важно помочь людям разобраться во всех нюансах.