Подмосковье 17 марта 2023, 16:58 Жительница Подмосковья поборется за победу в новом сезоне всероссийского музыкального конкурса на телеканале «Звезда» Unsplash

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Новый сезон музыкального конкурса «Звезда-2023» на одноименном телеканале стартует 8 апреля. В проекте примут участие представители всех регионов России, включая Подмосковье.

Московскую область представит вокалистка Дарья Котова. Земляки смогут поддержать участницу путем интернет-голосования начиная с первого эфира.

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В конкурсе примут участие музыканты из 89 регионов России. В проекте соберутся сильные, талантливые и яркие исполнители. Лучшие голоса будут определены с помощью жюри и телезрителей.

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Эфиры и голосования будут проходить на телеканале «Звезда» еженедельно с 8 апреля.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках, конкурсах и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.