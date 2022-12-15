Подмосковье 15 декабря 2022, 09:53 Губернатор и военный комиссар Подмосковья пообещали помочь мобилизованному с реабилитацией после плена Губернатор Воробьев пообещал помочь мобилизованному с реабилитацией после плена Телеканал «360»

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Жительница Московской области Нина Нестерова поблагодарила губернатора Андрея Воробьева за помощь в освобождении ее сына Сергея Нестерова из украинского плена. Молодого человека смогли вызволить в рамках обмена пленными. Его мать позвонила в студию радио Sputnik во время интервью с губернатором.

«Хочу поблагодарить всех, что не бросили нас, что обменяли нашего сына. Я обращалась в Минобороны, во все ведомства, в вашу администрацию», — рассказала женщина.

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Она сообщила, что Сергея мобилизовали 3 октября в Люберцах и уже 16 октября отправили в зону спецоперации. В конце того же месяца семья потеряла с ним связь, а в начале ноября стало известно, что Сергей в плену. Обменять его удалось 6 декабря. Сейчас молодой человек находится в Семеновском полку в Москве, ждет восстановления документов, которые сгорели вместе с его вещами.

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Нина Нестерова попросила по возможности обеспечить ее сыну реабилитацию, в том числе психологическую. По словам Нины Нестеровой, бывший пленный физически истощен и ослеп на правый глаз.

«Нина Николаевна, обязательно уделим внимание», — пообещал Андрей Воробьев и передал слово военному комиссару Московской области Алексею Астахову, находившемуся на связи.

«Сегодня-завтра — с Сергеем Нестеровым обязательно встретимся. Военный билет уже, можно считать, восстановлен. Мы его в ближайшее время привезем и передадим. По паспорту и другим документам мы организуем взаимодействие с соответствующими службами», — доложил военком.

Он добавил, что в ближайшее время для военнослужащего организуют прием у врача, который вынесет решение по медицинскому обеспечению. Об итогах поездки доложат лично Андрею Воробьеву.