Жительница Орла приехала рожать тройню в Балашиху

Тройняшки Соня, Миша и Саша родились в Московском областном перинатальном центре. Жительница Орла, почти десять лет мечтавшая о беременности, решила рожать в Балашихе.

Врачи сумели максимально продлить беременность и на 32-й неделе провели операцию кесарева сечения.

Семья Невровых выбрала перинатальный центр в Балашихе, потому что он зарекомендовал себя, как одно из лучших междучреждений в стране. Роды, особенно сложные, проходят успешно благодаря высококвалифицированным профессионалам и современному оборудованию. Место выбрали по совету знакомых. Особенно, когда узнали, что сразу станут многодетными.

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«Высаживались сначала в отделении интенсивной терапии, ели через зонд, постепенно учились сосать и набирали вес. Потом переехали в палату совместного пребывания, где находились с мамой и бабушкой. Сейчас набрали свой вес, научились кушать и благополучно выписываются домой», — рассказала о малышах заведующая отделением патологии новорожденных «МОПЦ» Светлана Усова.

Двоих и больше детей в областном перинатальном центре в год рожают около ста женщин. Из них с тройнями не больше восьми случаев. Такие беременности, не редко проходят с осложнениями.

«Самое частое осложнение — преждевременные роды. Что касается многоплодия высокого порядка: тройни, четверни, то такие пациентки разрешаются раньше срока, потому что риски при пролонгировании беременности старше 35 недель очень высоки», — отметила заместитель главврача по медицинской части «МОПЦ» Людмила Седая.