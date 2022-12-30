Подмосковье 30 декабря 2022, 15:46 Жительница Одинцова спасла белку и оставила жить у себя дома

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Жительница Одинцова Анна Колесникова известна в городе тем, что помогает животным. Она спасла от гибели белку Нафаню и оставила жить у себя дома. С тех пор Анна регулярно выхаживает попавших в беду зверей и птиц.

Шустрая белка Нафаня живет на балконе и покидать уютное гнездо не собирается. Нафаня с рождения привык к тому, что о нем заботится человек, к жизни в дикой природе он не готов. Анна нашла слепого бельчонка пять лет назад, долго лечила его антибиотиками. Когда малыш поправился, остался жить в ее семье.

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Женщина вместе с другими любителями животных даже создала сайт «Беби-белка». Там она делится своим опытом и рассказывает другим, как лечить животных, чем кормить и как правильно помогать.

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Для Анны это не первый спасенный зверек. Сейчас в квартире у Колесниковых живет еще шесть шиншилл и утка.

«Опубликовали пост, что такой замечательный утик оказался на улице и трое суток сидел никому не нужный. Пошли, поймали. Живем с ним до весны, а [потом] поедет [жить] в пруд», — рассказала Анна Колесникова.

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