Жительница Одинцова отправит мобилизованным балаклавы ручной работы | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 10:05 Жительница Одинцова отправит мобилизованным балаклавы ручной работы

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Жительница Одинцова занялась шитьем балаклав для военнослужащих у себя дома. Вместе с ними она отправит на фронт письма и детские рисунки.

Наталья Аверченко занимается рукоделием в свободное от работы время — она служит в полиции Одинцова. Шить женщина начала по своей инициативе, а позже присоединилась к волонтерскому движению «Шьем для наших», где неравнодушные со всего Подмосковья мастерят теплые вещи для мобилизованных.

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«Я, например, шью балаклавы, потому что бойцы их просят. Снуды шьем, девочки шьют флисовые кофты. Все это шьется из флиса, потому что флис, во-первых, он теплый, во-вторых, он быстро сохнет. А в условиях военного времени постирать, посушить — это проблематично», — поделилась Наталья.

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В посылки женщина вкладывает письма с пожеланиями и детские рисунки. Так, по ее словам, солдаты получают частичку дома, где их любят и ждут. В этом Наталье помогает дочка.

«Мама всегда идейным человеком была, то есть интерес и инициатива — это как бы ее конек. Поэтому когда в какой-то момент она сказала: „Я начинаю шить для наших“, — мы с бабушкой абсолютно не удивились и только подержали за нее кулачки. Ну а потом уже она и нас тоже втянула, так сказать, в помощь», — поделилась девочка.

Желающие помогают бойцам по всему Подмосковью — отправляют на фронт теплые вещи, рации, лекарства и многое другое. В Одинцове сделать это можно в приемном пункте в Доме офицеров на улице Маршала Жукова, 26. Список необходимых вещей можно найти на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии Центров поддержки семей мобилизованных по всему Подмосковью. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.