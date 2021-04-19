Жительница Одинцова научила своего пса помогать бездомным животным

Пес Арчи из Одинцова помогает бездомным животным. Скорее всего, сам того не подозревая. Дело в том, что его хозяйка Елизавета Орехова с появлением в доме бигля начала осваивать азы дрессировки и создала авторский обучающий курс для владельцев собак. Все трюки и упражнения она тестирует на Арчи. Курс стоит символических денег, но часть выручки идет на помощь бездомным животным из приюта и не только.

Источник фото: телеканал «360»

Бигль Арчи знает более ста команд. Всем трюкам пес научился за те два года, что живет у Елизаветы Ореховой. Его хозяйка создала обучающий курс по дрессировке собак.

«И по дому помогает, и носки снимает, и двери закрывает, и меня раздевает», — рассказала Елизавета Орехова, дрессировщица.

После того, как Лиза поняла, что ее методика отлично работает, она стала записывать со своим подопечным обучающие ролики и продавать за символическую цену. И именно так Арчи, сам того не подозревая, стал помогать своим бездомным собратьям.

«У нас есть марафоны по дрессировке, и часть вырученных денег мы отправляем на помощь бездомным собакам, бездомным животным», — отметила Лиза.

Источник фото: телеканал «360»

За то время, что Елизавета отправляет деньги на помощь животным, ей удалось спасти уже множество хвостатых. Например, Чипу выкололи глаза, Майли чуть не застрелили, история диковатой Мии, которая шесть лет прожила в приюте, — покрыта тайной, а Луна — обычный подкидыш. Одни — долго жили в приюте, другими занимались местные волонтеры, но и тем, и тем идут перечисления от авторских марафонов с биглем Арчи.

Сейчас Майли и Чип нашли любящего хозяина. Виктория Шурупова — волонтер. Она-то и приютила двух нуждающихся в заботе псов. По ее словам, собаки умны, они осознанно помогают людям и другим собакам.

Источник фото: телеканал «360»

«Собака делает достаточно осознанно все. Есть расхожее мнение между кинологами тоже, что собака ориентируется на еду, это тоже ложь. Моя собака никогда не устраивает команды за еду», — заявила Виктория Шурупова, волонтер, хозяйка Майли и Чипа.

С мнением хозяйки собак не согласна кинолог Ольга Сысоева.

«По поводу осознанной помощи человеку. Нет, ребят. К сожалению, передавать информацию одна собака другой не может. Иначе они были бы такие же разумные, как и мы», — пояснила Ольга Сысоева, кинолог — зоопсихолог.

Никто не знает точно, что происходит в голове у Арчи, Майи и Чипа которые помогает своим собратьям. Делают они это за еду и похвалу или же по доброте. Но то, что методы дрессировки Елизаветы работают, в этом сомнений нет.