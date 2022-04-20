Жительница Ногинска стала мамой в десятый раз

В Ногинском роддоме 43-летняя женщина родила четвертую дочку и стала мамой десяти детей.

Малышка весом 3160 граммов и ростом 56 сантиметров чувствует себя хорошо. Девочку назвали Акилиной.

Девятерых детей Анастасия Бубнялис родила в этом роддоме. Как отметили врачи, роды у опытной мамы прошли хорошо, она планирует вернуться в роддом за еще одним малышом.

Анастасия рассказала, что старшему сыну уже исполнилось 23 года. Многодетная мама отметила, что воспитывать столько детей никогда ей не было в тягость. Их с мужем дом всегда наполнен любовью.

«Старшего зовут Тихон, вторую девочку зовут Ефросинья, третью — Гликерия, Дорофея, Пантилиимон, Корнилий, Нил, Ерофей, Кузенька и вот Акилинушка», — рассказывает о детях Анастасия. «Мне кажется, с меня пылинки сдували с самого приемного покоя. Что с первыми родами, что с десятыми. Очень вежливый медперсонал, очень внимательный. Врачи, медсестры. Даже вот санитары, которые приходят убираться, всегда очень доброжелательны. Одного ребенка, пятого, я рожала в Электростали. Роддом был закрыт. Я так ждала что он откроется. Мы перехаживали — ну, не успели открыть», — рассказала многодетная мама.

Заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинского родильного дома помнит, как познакомилась с многодетной мамой и разговаривала по душам.

«Она говорит: я не буду останавливаться, если Бог даст, буду продолжать рожать. А мы, конечно, только рады помочь женщинам стать многократно — 10, 15 раз — мамочкой. И наша героиня пусть будет примером, что это реально, это можно и это очень ценится», — сказала заведующая.