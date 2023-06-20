Подмосковье 20 июня 2023, 02:25 Жительница Наро-Фоминска родила 14 ребенка Unsplash

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Жительница Наро-Фоминска Ольга Шведова родила 14 ребенка. Появившуюся на свет девочку родители назвали Верой.

Счастливую мать-героиню встретила большая семья во главе с мужем Александром. Из-за работы не смог приехать только старший, 21-летний Андрей. Остальные дети — Илья, Аня, Катя, Настя, Дима, Люба, Таня, Паша, Лида, Тимофей, Лиза и Надя тепло поприветствовали маму.

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«Роды прошли замечательно, никаких лишних движений и эмоций. Вера родилась с массой 3930 граммов, рост 55 сантиметров. Таких рожениц, как Ольга Николаевна, мы встречаем редко, но надеемся, что с помощью нашего государства женщины будут стимулироваться к такому шагу», — рассказал заведующий родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра Ярослав Петров.

Дети Ольги и Александра занимаются домашними заботами вместе. Пока старшие готовят, моют посуду и убираются, младшие развешивают постиранное белье и складывают по местам игрушки. В семье Шведовых растут четыре круглых отличника, остальные учатся на твердые четверки и пятерки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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