Подмосковье 24 февраля 2023, 14:42 Жительница Можайска создала детскую студию по плетению тряпичных кукол

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Жительница Можайска Александра Долгачева создала художественную студию «Мои горизонты». В ней мастерица учит детей лепке из глины и плетению тряпичных кукол.

Долгачева является членом Международного художественного фонда. Ее отец Александр Долгачев был заслуженным артистом России, и уже с детства девочка стала тянуться к творчеству.

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«Студия — это про творчество, это про свободу. Я стараюсь сохранить здесь тот дух фантазии, дух свободы, когда ребенок сам выбирает формат и материал», — сообщила Александра.

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Она ежедневно доказывает, что творческие способности заложены в каждом, их нужно только развить. Одним из самых любимых занятий детей — изготовление тряпичной куклы.

«Есть куклы, которые не нужно шить. Они создаются скручиванием ткани и фиксированием нитками. Такие могут сделать даже самые маленькие. Яркие ткани и шерстяные нитки, которые не режут, а рвут — так на Руси было. Мы стараемся технологии соблюдать», — рассказала педагог.

Долгачева сообщила, что у традиционных кукол нет лица. Мастерицы оставляли их безликими, чтобы куклами не овладели злые духи.

Сделанные своими руками игрушки дети могут забрать с собой. Именно они становятся у ребят самыми любимыми.

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