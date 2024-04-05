Подмосковье 05 апреля 2024, 21:44 Жительница Лосино-Петровского отметила 101-й день рождения Телеканал «360»

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Жительница Лосино-Петровского Анна Николаевна Коровкина отметила свой 101-й день рождения. Поздравить женщину с праздником приехал глава городского округа Сергей Джеглав.

Анна Николаевна родилась и выросла в Тульской области и стала свидетелем множества важных исторических событий, которые происходили в нашей стране. Во времена Великой Отечественной войны ей пришлось пережить оккупацию, но несмотря на трудности, она смогла подарить жизнь сыну и воспитать его. Сегодня за Анной Николаевной следят ее любящие внуки и правнуки, которые окружают ее заботой и вниманием.

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«Мы приятно поражены вашим возрастом и вашим состоянием духа и тела. Вы большая молодец. Спасибо, что вы есть у нас такая и даете нам пример», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

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