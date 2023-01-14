Подмосковье 14 января 2023, 19:09 Жительница Лосино-Петровского организовала для детей бесплатную проверку зрения

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Жительница из Лосино-Петровского Марина Колчина пригласила специалистов из частной клиники для проверки зрения у детей из многодетных семей. В итоге медики провели скрининговую диагностику для пациентов до 23 лет.

«Это очень важно и удобно, когда мамочка может привести всех деток сразу, пройти обследование и закрыть тему. Так как я сама многодетная мама, я понимаю, что собрать всех детей и в один день проверить зрение или пройти любого другого специалиста сложно, талончиков не всегда хватает», — сообщила жительница поселка Свердловский.

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Когда в ее семье появился третий ребенок, она начала интересоваться льготами и правами, которые имеют многодетные родители.

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«Раньше в центре помощи многодетным семьям „МногоМама“ я курировала помощь для семей в нашем поселке Свердловский, в котором проживаю. Потом создала свою группу и стала больше времени посвящать именно ей», — заявила активистка.

Сейчас в группе «Многодетные мамы Свердловки» состоят свыше 170 семей. В чате жители поселка общаются, организовывают раздачу вещей, находят фонды, которые выделяют билеты в театры, на елки и другие мероприятия.

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