Подмосковье 16 июня 2023, 17:08 Жительница Лобни Валентина Кузьмина получила диплом фестиваля «Жемчужина Подмосковья»

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Пенсионерка из Лобни Валентина Кузьмина получила диплом культурно-этнографического фестиваля «Жемчужина Подмосковья». Ее наградили за лучшую джутовую филигрань на «Ярмарке мастеров».

Валентина Кузьмина приняла участие в фестивале вместе с клубом «Активное долголетие». Там прошли тематические мастер-классы и концерт, выставка фотографий, картин и изделий декоративно-прикладного искусства, а также модный показ коллекции одежды в народном стиле и многое другое.

Ранее глава городского округа Игорь Демешко рассказал, что еще 300 пенсионеров стали участниками клуба «Активное долголетие» в этом году. Сейчас в организации состоит около 2,5 тысячи человек. Эта программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года.

Клуб «Активное долголетие» в Лобне находится по адресу: Молодежная улица, дом № 4. Контактный телефон: 8 495 579-46-61.

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