24 ноября 2022, 11:05
Жительница Лобни стала мамой в 11-й раз
Маленький Дима родился месяц назад, став в семье Чураковых 11-м ребенком. Многодетную маму новорожденного поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Главная мечта Марины Чураковой — открыть в Лобне школу материнства, заниматься в которой будут не только мамы, но и папы.
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«У опытных родителей [есть] лайфхаки. Хотелось бы, чтобы это было познавательно, весело. Чтобы люди хотели [иметь] большие семьи», — рассказала многодетная мама Марина Чуракова.
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Женщина находит время не только для своей большой семьи. Уже несколько лет Марина возглавляет лобненский филиал Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» и ведет канал на YouTube.
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Лобня
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