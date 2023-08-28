Подмосковье 28 августа 2023, 12:31 Жительница Лобни Ирина Большихина вошла в состав делегации Подмосковья на форуме «Профессионалы.РФ» пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Делегация Подмосковья приняла участие во всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации государственной национальной политики «Профессионалы.РФ». Среди участников была и начальник отдела по работе с молодежью администрации городского округа Лобня Ирина Большихина.

Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей с 22 по 26 августа. Участие в нем приняли представители 70 регионов страны, в том числе новых территорий.

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«Мы убеждены, что форум традиционно станет площадкой для выстраивания правильных, продуктивных и профессиональных связей и приобретения новых знаний», — отметила статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Анна Котова.

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

Главными темами мероприятия стали языковая политика, адаптация и интеграция иностранцев и другие вопросы. Кроме того, дискуссий участники попробовали свои силы в «Этноквизе» под руководством капитана команды и знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Алены Повышевой.

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