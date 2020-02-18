Жительница Люберец стала мамой в 10-й раз

Жительница подмосковных Люберец Татьяна Миклашевич родила десятого ребенка — дочку. Девочку назвали Яной.

Яна Миклашевич, можно сказать, юбилейный — десятый ребенок в семье. Ее братики и сестренки, конечно, ждать, пока мама вернется, не могли. Нагрянули вместе с доблестным отцом семейства прямо в роддом. Такая услуга доступна только постоянным клиентам.

От недостатка любви в этой семье уж точно никто не страдает. Пока мама всех не обнимет, никто не расходится. Папа, тем временем, терпеливо ждет, когда же и ему представят самую младшую дочь.

Маленькая Яна, как и все остальные дети семьи Миклашевич, родилась в люберецком центре материнства и детства. И даже когда появилась возможность выбрать роддом, Татьяна ни секунды не раздумывала.

«Мне здесь нравится персонал. Все дружелюбно относятся. Ни разу не попадала на такую смену, чтобы как-то плохо ко мне отнеслись», — сказала Татьяна Миклашевич, мама 10 детей.

Врачи роддома признаются, таких детей чем больше, тем лучше. Несмотря на разный возраст, шестеро сестер и трое братьев очень дружны и свободное время проводят — не в телефонах или компьютерах — прошлым летом Миклашевичи разбили целую оранжерею под окнами дома, с цветами, декоративными узорами и даже деревьями черешни и смородины. Соседи не перестают удивляться. Зимой, к слову, семейство тоже не скучает. Традиционно украшают весь подъезд к Новому году. Да так, что мэр Люберец приезжает лично поблагодарить ребят.

Источник фото: из личного архива семьи Миклашевич

«Я с удовольствием прям выразила ей свое восхищение. Тем, что женщина рожает 10 ребенка, совершенно осознанно. Поэтому роды прошли абсолютно благополучно. Что называется, на пятерку. Так можно рожать каждый понедельник», — сказала Татьяна Мельник, главный врач Люберецкого родильного дома.

Такая многодетная семья — далеко не первая в Московской области. В конце декабря 2019 года в Видновском перинатальном центре родилась девочка, которая также стала десятым ребенком в семье. А совсем недавно в Орехово-Зуеве женщина родила 11-го ребенка. Девочка появилась на свет в местном роддоме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям 29 января 2020 года поручил областному правительству реализовать региональный материнский капитал за третьего и последующего ребенка. Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 000 рублей ежегодно. Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч — в 2021 году и реализовать их на любые цели, при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.