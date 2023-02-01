Подмосковье 01 февраля 2023, 10:46 Жительница Краснознаменска победила на чемпионате по зимней рыбалке в Липецке

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Жительница Краснознаменска Светлана Хомякова выиграла чемпионат по зимней рыбалке в Липецке. За победу боролись 15 девушек из Москвы, Подмосковья, Липецка, Тулы, Екатеринбурга и Воронежа.

Представительница Подмосковья поймала 4,78 килограмма рыбы на чемпионате в Липецке. Уже пять лет Светлана занимается спортивной рыбалкой в команде «Волжанка-НЕРО» под руководством Николая Лукоянова.

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«Главная сложность в зимней рыбалке — это, пожалуй, холод. Если мы говорим о мормышке, то это ловля голыми руками. Леска очень тонкая, в варежках или перчатках ее не возьмешь», — сказала победительница чемпионата.

Она также отметила, что некоторые не понимают, как можно целый день провести на льду, однако правильная экипировка решает проблему.

«В день соревнования был сильный ветер, порывы достигали до 10–15 метров в секунду. В таких условиях руки, а они практически всегда влажные, довольно быстро замерзают и теряется чувствительность, но спортсменки держались до последнего», — прокомментировал многократный чемпион мира по рыбной ловле со льда Станислав Посланчик.

Отрыв Светланы от второго места составил всего один балл. Девушка смогла найти хорошее место для ловли, что в итоге привело ее к победе.

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