Подмосковье 21 апреля 2023, 17:45 Жительница Красногорска родила 15-го ребенка Фото предоставлено участниками событий

Читать 360tv в

Рождение девочки по имени Вера зарегистрировали сотрудники ЗАГС по городскому округу Красногорск. Ребенок стал 15-м по счету в своей семье.

Девочка появилась на свет в родильном доме Красногорской городской больницы в семье жителей округа Красногорск Алексея и Светланы. У Веры четыре брата и 10 сестер, а она — 15-й по счету ребенок у своих родителей.

Реклама

Специалисты ЗАГС по городскому округу Красногорск зарегистрировали рождение девочки прямо в роддоме. Дома маму с новорожденной ждали другие дети: Вероника, Марина, Даниил, Лилия, Богдан, Михаил, Елизавета, Леонид, Анжелика, Василиса, Виктория, Александра, Анна, Оливия.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.