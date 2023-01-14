Подмосковье 14 января 2023, 14:53 Жительница Красноармейска начала собирать выставку из 600 коллекционных кукол

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В Красноармейске готовится выставка из 600 коллекционных кукол. Автор экспозиции — местная жительница Ирина Ярославкина, которая собирала экспонаты порядка 10 лет.

Большинство кукол из советского периода. В ее доме они занимают целую комнату, однако и туда игрушки уже с трудом помещаются.

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Первую куклу женщина купила на барахолке в Днепропетровске. Это был старый пупс, которого хотел забрать охотник для приманки. Ярославкина отмыла игрушку и приодела. После этого местная жительница поняла, что ей нравится и процесс реставрации, который может занимать месяцы и годы, и результат.

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В детстве вместе со старшей сестрой Ирина смотрела фильм «Помни имя свое». Это история о женщине, ребенка которой фашисты отправили в концлагерь. Девочки рассаживали кукол и представляли себя на месте героев киноленты, что было для них волнительно.

У каждой куклы в коллекции есть своя история: одну вытащили из болота, другую подобрали на мусорке, третью нашли среди ветоши в сарае. Ярославкиной очень дороги авторские куклы художника и скульптора Маргариты Демзе, которая провела последние годы жизни в Пушкине.

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