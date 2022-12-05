Подмосковье 05 декабря 2022, 17:31 Жительница Коломны предложила главе округа организовать совместный досуг для семей мобилизованных

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С семьей Козлачковых встретились депутат Госдумы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Жена военнослужащего, который сейчас находится в зоне СВО, предложила организовать в округе совместный досуг для семей мобилизованных.

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Михаил Козлачков был мобилизован в конце сентября. За плечами у него служба в воздушно-десантных войсках и годы, посвященные конькобежному спорту. Дома в Коломне осталась супруга Нина с двумя детьми — семилетним Львом и годовалым Мироном. По словам жены, связь с семьей Михаил поддерживает.

Нина Козлачкова попросила главу округа обновить спортивное оборудование в школе, где учится старший сын. А еще предложила объединить семьи мобилизованных — организовать общий досуг или провести спортивные соревнования. Эти задачи были взяты на контроль главы.

«Откровением было, <…> что Нина говорила не о [своих нуждах], а о тех вещах, которые она замечает, которые были бы важны всем учащимся одной из наших школ. Это, конечно, трогает до глубины души», — сказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

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