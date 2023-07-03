Подмосковье 03 июля 2023, 16:08 Жительница Коломны победила в подмосковном конкурсе экскурсионных программ Министерство культуры и туризма МО

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Финал конкурса экскурсионных маршрутов «Туристическая витрина» состоялся в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья. По итогам мероприятия победу одержала представительница Коломны Маргарита Тимофеева с проектом «Коломенский трамвай желаний».

По словам первого заместителя главы ведомства Алексея Шимко, Московская область имеет широкий экскурсионный потенциал. Сотрудники регионального Министерства культуры и туризма помогают профильным компаниям формировать и внедрять качественные туры для жителей и гостей Подмосковья.

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«Для любознательных активных туристов программы, представленные на „Туристической витрине“, — отличная подборка продуманных кейсов, которые получили оценку профессионалов. Время, потраченное на такую экскурсию, точно не будет потерянным»,– добавил Шимко.

Всего на победу в конкурсе номинировали 48 программ. Судейская комиссия ознакомилась с маршрутами, предложенными для «Туристической витрины», и провела собеседования с авторами проектов.

Первое место заняла экскурсия в единственном городе Подмосковья с действующей трамвайной системе — Коломне. Серебро завоевала программа автора Константина Соколова «Соколиный путь» из городского округа Мытищи. Третье место поделили между собой проект «Егорьевские гуляния» Константина Братчикова и маршрут «Нарские усадьбы Серпуховской земли» Александра Дудина. Эти программы получат статус рекомендованных Министерством культуры и туризма Московской области.

Также тур «Соколиный путь» стал лидером в номинации «Выбор турбизнеса», а по результатам интернет-голосования лучшим оказался проект Александра Джан-Ша «В поисках заповедного озера на плантации Черники». Экскурсия Сергея Балашова «Блеск и глухомань Талдома» получила в качестве награды от партнера конкурса, туроператора Anex Tour, сертификат на помощь в продвижении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

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