Подмосковье 14 января 2023, 16:55 Жительница Коломны организовала в частном доме зоогостиницу для более 50 животных

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Жительница Коломны Анастасия Головизнина организовала в собственном доме приют для животных. Сейчас у нее на передержке находятся 33 кошки, две енотовидных и 13 обычных собак, две лисицы, две норки и один кролик. Из-за трудностей с уходом за питомцами женщина ушла с работы.

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Своеобразный приют зоозащитница организовала почти 10 лет назад в арендованной квартире в Долгопрудном. Когда у них с матерью было три кошки, Анастасия принесла в дом щенка с глистами и кишечным заболеванием. Его хотели усыпить, но активистка нашла в Сети ветеринара, который научил ее ухаживать за животным. В итоге пес выздоровел.

«Я с детства люблю животных, всегда приносила их домой. А после случая с щенком начала брать их на передержку, в квартире стало тесно, и мы с мамой сняли дом в Салтыковке», — заявила Анастасия Головизнина.

В то время женщина работала в офисе зоотехником, однако вскоре стала не успевать ухаживать за питомцами и ушла с работы. В прошлом году Головизнина стала мамой, поэтому с грудным сыном начали помогать мама и соседи.

Когда в арендованном жилье стало тесно, Анастасия купила частный дом под Коломной. Там она живет с мамой, сыном и питомцами.

Ухаживать за животными Анастасии помогают неравнодушные люди и спонсоры: одни приносят еду, другие оплачивают операции. Некоторых зверьков удалось пристроить в хорошие руки.

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