Подмосковье 20 февраля 2023, 16:59 Жительница Истры запустила проект «Художник Za Наших»

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Анастасия Дагаева из Истры запустила творческий проект «Художник Za Наших». Профессиональная художница с помощью холстов и красок рассказывает истории героев СВО.

Анастасия уже нарисовала портреты российских летчиков-героев Александра Антонова и Владимира Никишина. Сейчас она взялась за новое полотно — портрет истринского героя Николая Урубкова. Он погиб во время выполнения боевого задания и был посмертно награжден орденом Мужества. Уже готовы наброски будущего портрета.

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«Я решила изобразить образ русского воина, защитника России. Над ним образ нашего знаменитого святого богатыря Ильи Муромца, а на первом плане мальчик Алеша из Луганска. Его, наверное, уже много кто знает», — рассказала художница Анастасия Дагаева.

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Рисует Анастасия в батальном-историческом стиле. Она училась этому жанру в мастерской народного художника Николая Соломина. Военную тематику выбрала еще во время обучения благодаря отцу, который был военным и служил в ракетных войсках стратегического назначения.

Батальная живопись в основном запечатлевает исторические факты и свидетельства очевидцев. Отличительная черта произведений — эмоциональность и яркость.

«Люди жертвуют собой на фронте ради победы, ради свободы, ради наших близких, ради нашего отечества. В своих картинах я хочу на максимально понятном и в то же время классическом языке живописи и графики это все передать», — отметила Анастасия Дагаева.

Художница уже нарисовала много работ, посвященных СВО. Основная часть находится в частных коллекциях, некоторые выставлены в экспозициях. Когда очередное полотно будет готово, она планирует его продать, а вырученные средства отправить на помощь бойцам СВО.

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