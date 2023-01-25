Подмосковье 25 января 2023, 17:24 Жительница Истры сделала из свадебного платья маскировочные сети для бойцов СВО

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Жительница Истры Анастасия изготовила из свадебного платья маскировочные сети для бойцов СВО. Сейчас в зоне проведения спецоперации находится ее муж.

Свадебное платье пылилось в шкафу шесть лет, рассказала Анастасия. Теперь оно принесет кому-то пользу — именно из таких тонких тканей шьют маскировочные сети.

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«Какой от него толк? Висит, пылится, желтеет. А так оно послужит на пользу и, может быть, спасет кому-то жизнь. Может быть, даже попадет к моему мужу. Для многих это символ любви и верности. Для меня тоже, поэтому я его отдала», — рассказала женщина.

Она уверена, что на фронте всего хватает, но внести свой вклад она хотела. Так в Подмосковье сегодня делают многие волонтеры, изготавливая балаклавы, носилки и другие полезные вещи.

Анастасия ждет мужа вместе с маленьким сыном. Глава семейства отправился в зону СВО в первые дни мобилизации и находится там уже четыре месяца.

Ранее губернатор встретился со школьниками, близкие которых находятся в зоне СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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