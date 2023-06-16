Подмосковье 16 июня 2023, 22:26 Жительница Истры нашла монеты XIX века в огороде

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Пенсионерка из Истры Тамара Сомченко нашла монеты XIX века. Старинные деньги жительница округа обнаружила, когда работала на своем огороде.

«Монету 1861 года я нашла чуть дальше, в конце картошки. Она прям ребрышком стояла. Ждала меня после дождя», — рассказала Сомченко.

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Во времена Александра II чаще использовались бумажные деньги. Медные и серебряные монеты были не в ходу. Поэтому и ценятся они больше.

Местные краеведы убеждены, что на месте многочисленных полей и огородов раньше кипела жизнь, поэтому такие находки — не редкость.

«Здесь сначала был храм свой. Сначала деревянный, потом каменный построили. Он находился там, где сейчас закрытый магазин. На этом месте стояла школа. На соседнем участке сохранился учительский дом. Это был такой культурный центр села», — рассказал краевед-историк Сергей Мамаев.

Помимо монет пенсионерка находила и другие вещи.

«Я находила колечко. Вот это медное колечко. А вот перстень, даже наклейка сохранилась. Мой размер», — сообщила жительница Истры.

Ранее жительница Приморска обнаружила в огороде монету 1543 года с изображением шведского короля. Сейчас она находится в Эрмитаже. Однако копейки пенсионерки из Истры вряд ли претендуют на место в мировых музеях. Она будет иметь ценность в региональных масштабах.

«Пять копеек несколько интереснее, чем копейка», — сообщил старший эксперт Международного нумизматического клуба Богдан Берковский.

Находками пенсионерки заинтересовались местные краеведы. Они планируют включить их в экспозицию, посвященную истории Истринского края.

«Музей посетило порядка 185 тысяч человек. Представляете, вот тот предмет, вот эти маленькие монеты будут лежать в витрине, и мимо них пройдет такое количество людей», — заявила директор Ленино-Снегиревского военно-исторического музея Мария Горбунова.

Поиски исторических ценностей Тамара Сомченко планирует продолжать.

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