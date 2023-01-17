Подмосковье 17 января 2023, 11:37 Жительница Истры начала делать окопные свечи для бойцов СВО

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Окопные свечи для участников СВО делает жительница Истры Ольга Назарова. С их помощью можно и котелок воды нагреть, и посушить намокшую обувь, и согреться. Такие свечи очень просты в изготовлении и горят в среднем восемь часов.

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Чтобы сделать окопную свечу понадобится пустая консервная банка, картон и растопленный парафин. Картон плотно накручивается на фитиль и вставляется в банку, затем заливается растопленным на водяной бане парафином. Важно хорошо пропитать полоски, чтобы не было сухих участков. Через несколько часов свечу можно будет использовать.

Банки и картон для свечей Ольге Назаровой привозят знакомые и волонтеры. Желающие помочь могут приносить вымытые металлические банки в центр помощи мобилизованным. Он находится в Истре по адресу: улица Адасько, дом № 11. Подойдут любые жестяные банки без крышек из-под зеленого горошка, кукурузы, сгущенки или фасоли.

Также требуется парафин. Его уходит много — примерно 300-400 грамм на одну свечу. Через социальные сети Ольге удалось собрать 45 килограммов парафина, которого хватит на 130 свечей.

«Сейчас я передаю девчонкам волонтерам все это. Их на данный момент человек пять. Они отливают свечки и дальше продолжат этим заниматься. Сейчас по плану закупка еще партии парафина, так что ждем банок, чтобы было куда заливать свечки», — рассказала жительница Истры Ольга Назарова.

На готовые свечи приклеивают этикетки со словами поддержки, а после Ольга передает их в центр помощи мобилизованным в Истре. Там их упаковывают и вместе со всей волонтерской помощью отправляют в зону СВО.

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