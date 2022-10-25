Жительница Химок победила на всероссийском туристическом конкурсе | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 13:20 Жительница Химок победила на всероссийском туристическом конкурсе

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Жительница Химок Ксения Черных стала победительницей финала конкурсе «Мастера гостеприимства» по направлению «Развитие территорий». Мероприятие прошло с 21 по 24 октября в Ставропольском крае.

Ксения получила победу за разработку иммерсивных путешествий. Она — руководитель туроператора «MY WAYS ON». За свою карьеру она реализовала свыше 300 мероприятий и конференций. Это выставки с министерством по туризму Венесуэлы, Болгарии и Мальдивских островов, крупные столы в посольства, а также международный форум Евразия Global 2022 и всероссийский форум «ШУМ».

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Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов поздравил победителей. Он отметил, что конкурс отличается душевной и теплой атмосферой.

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«На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи Мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело — создают прекрасный бренд под теплым названием „Гостеприимство в России“», — отметил он.

Конкурс проводят в России с 2019 года. Он знакомит между собой работников сферы туризм аи создает для них условия обмена опытом и коллабораций. За три года в нем поучаствовали свыше 87 тысяч человек из 10 регионов страны.

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