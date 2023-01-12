Подмосковье 12 января 2023, 10:24 Жительница Химок отметила 100-летний юбилей и поделилась секретом долголетия Фото: inhimkicity.ru

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Евгения Колесникова родилась в январе 1923 года и сейчас празднует вековой юбилей. В свои годы женщина сохраняет прекрасное чувство юмора и вкус к жизни, а секретом долголетия называет терпеливость и любовь.

Во время Великой Отечественной войны Евгения Никитична рыла окопы у московского часового завода и развозила почту. Когда немцев отогнали от Москвы, перешла работать на телеграф. После Победы стала начальником цеха радиосвязи и радиовещания, а в 1967 году отправилась в командировку на Кубу. За плодотворные годы своей работы награждена медалью «За доблестный труд».

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«Многие спрашивают секрет моего долголетия, а я всегда отвечаю, что у меня есть особенный ген — терпеливость и любовь к жизни! Чувствую себя уверенно, никаких депрессий не признаю. Всю жизнь много работала физически, сейчас тоже стараюсь больше двигаться: сама хожу в магазин, готовлю закрутки, квашеную капусту для детей и внуков», — рассказывает ветеран.

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Юбилярша призналась, что и в свои сто лет сохраняет дух авантюризма. На прошлом Дне города Евгения Никитична гуляла с внуками, а чтобы не обходить парк, решила сократить себе путь и перелезла на праздник через забор.

«Идти было далеко, вот я и полезла, чтобы побыстрее было», — пояснила Колесникова.

Охранники не стали наказывать женщину, но предупредили, чтобы больше не хулиганила.

В юбилей имениннице вручили подарок и цветы от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.