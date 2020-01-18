Эковумен Подмосковья. Жительница Голицына помогает детям, собирая мусор

Жительница Голицына Екатерина Ванчикова дает старым вещам вторую жизнь. У нее ничего не пропадает зря, в том числе и макулатура.

Два года назад Екатерина поставила специальный ящик, куда жители приносят макулатуру. Потом ненужная бумага и картон отправляются на переработку.

Идея с ящиком пришла не случайно. Сначала Екатерина проводила акции по приему вторичного сырья прямо у себя на работе — в библиотеке. Но потом желающих сдать ненужный картон, бумагу стало так много, что пришлось организовать специальный пункт сбора.

«Этот ящик здесь стоит 24 часа семь дней в неделю. В любое время дня и ночи можно сюда прийти и принести эту макулатуру. И, конечно, когда я стала рассматривать, что же делать с этой макулатурой, я решила, что все деньги от сдачи макулатуры должны пойти только на благотворительные цели», — рассказала Екатерина.

Источник фото: телеканал «360»

На полученные деньги Екатерина помогает детям с ДЦП и другими врожденными заболеваниями. Кстати, найти добросовестного переработчика было непросто. Помимо макулатуры, Екатерина собирает крышечки от бутылок и батарейки.

Екатерина рассказала, что желание сохранить экологию у нее появилось еще в глубоком детстве на уроках биологии и географии в клубе юных натуралистов, в который она ходила с большим удовольствием. Но став взрослой, девушка решила своим энтузиазмом заразить и других. В этом году Екатерина в четвертый раз получила премию губернатора и поставила в городе уже второй ящик для сбора вторсырья.

«Учитывая свой опыт, решила построить свой ящик, который немножко другой, немножко больше. Он объемней. У него окошко для приема немножко выше. Это сделано для того, чтобы мусор не вытаскивали», — отметила Екатерина.

Кроме этого, Екатерина открыла свой клуб натуралистов, в который уже записались 70 ребят от трех до 11 лет. Девушка проводит для них лекции по экологии прямо в библиотеке. Кстати, туда же приносят на переработку и другие вещи.

Источник фото: телеканал «360»

Узнать о новых точках сбора или субботниках можно в группах «ВКонтакте», которые ведет Екатерина.