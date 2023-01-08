Подмосковье 08 января 2023, 00:50 Жительница Егорьевска в 93 года бросила все силы для помощи бойцам в зоне проведения СВО

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Жительница Егорьевска Надежда Улитилина в свои 93 года решила делать все возможное, чтобы оказывать посильную помощь нашим военным. Женщина вяжет носки бойцам по 12 часов каждый день. Перерыв не стала делать даже в Рождество.

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Надежда Григорьевна — дитя войны. В 12 лет она проводила отца на фронт, работала в колхозе и вязала теплые вещи для солдат. Спустя 80 лет она снова взялась за спицы.

«Тогда вязали с двумя пальцами перчатки и рукавицы шили, чтобы стрелять. А теперь дожила до старости, вторую войну встречаю. Зима, ночь и день там ребята на холоде. Хоть сколько-нибудь человечек ножки погреют», — поделилась Надежда Улитилина.

Как призналась пенсионерка, первую пару она связала из собственной жилетки. Затем ей привезли нитки из церкви.

Несмотря на почтенный возраст и здоровье, Надежда Григорьевна вяжет почти непрерывно, за неделю получается сделать две-три пары. Готовые изделия бабушка передает в храм, оттуда их отправляют в зону проведения спецоперации.

Помогать людям — всегда было жизненным принципом пенсионерки. До начала специальной военной операции она приютила беженцев, несмотря на небольшие размеры квартиры — семью из четырех человек из Луганской Народной Республики и помогла им встать на ноги.

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