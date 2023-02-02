Подмосковье 02 февраля 2023, 14:12 Жительница Егорьевска передала редкую икону старше 200 лет участникам СВО

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Прихожанка храма в поселке Гридино (Егорьевск) принесла священнослужителю старинную икону XIX века, которая оберегала воинов Российской империи еще во времена Балканской войны. Женщина попросила передать образ бойцам, которые исполняют государственный долг в зоне СВО.

Точный возраст иконы определить невозможно, но специалисты утверждают, что ей около 200 лет. Она побывала на Балканах в 1877 и 1878 годах, когда русская армия освобождала Сербию, Болгарию, Македонию и Хорватию.

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«Икона уберегла моего прапрадеда, прадеда и деда. Пожалуйста, передайте ее в зону проведения специальной военной операции, пусть поможет нашим братьям, сыновьям и внукам», — с этими словами жительница городского округа Егорьевск Лариса отдала семейную реликвию.

Из Шатуры в зону проведения СВО 4 февраля отправится конвой с гуманитарной помощью из Подмосковья. Икону отвезут в город Сватово Луганской области. В составе груза отправятся также теплые вещи, памперсы, сахар, перчатки, коврики, продукты питания, газовые баллончики и целый бидон меда.

На встрече с бойцами 21-й бригады оперативного назначения войск национальной гвардии России в Пушкино губернатор Андрей Воробьев рассказал о разработке протезов для участников СВО. Подмосковные специалисты помогают раненым военным реабилитацией, восстановлением, в том числе психологическим.