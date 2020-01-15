Жительница Дубны расписала свой подъезд пейзажами

Жительница Дубны Людмила Власова расписала подъезд пейзажами. В общей сложности разрисовано 11 стен. Это около 50 квадратных метров, то есть каждый лестничный пролет в пятиэтажном доме.

Источник фото: телеканал «360»

«Дети здесь, внуки — для них все сделано, организовано. Многие из них не видели даже коров, зайцев — живем в городе. Кроме машин и домов, ничего не видим. Хочется принести природу. Чтобы ее ежедневно видели и мы, и дети. Чтобы приобщались как-то к прекрасному», — рассказала Людмила Власова, художница.

Людмила работала по несколько часов в выходные. Летом начинала в шесть утра, зимой попозже — важно хорошее освещение.

Источник фото: телеканал «360»

«Делала постепенно, по чуть-чуть. Смотрела на реакцию соседей. Поскольку одно — делать для себя, другое — для кого-то. И как получится — непонятно. В итоге получилось. И потом саму гордость распирала, что я смогла. Паника прошла, и оно получилось», — уточнила художница.

Работа долгая и трудоемкая, но это полдела. Требовалось еще получить разрешение у управляющей компании и согласие жильцов. У некоторых были сомнения — после хорошего ремонта по губернаторской программе, стоит ли расписывать новые стены.

«От управляющей компании никаких вопросов не было. Никаких бумаг не надо заполнять. Нам пришлось получить согласие жителей подъезда. Сначала треть из них была против. А после, когда ремонт закончился и росписи, люди были довольны, что все прекрасно получилось. И за эту работу нам еще УК вручила грамоты», — отметил Михаил Тунцов, старший по подъезду.

Источник фото: телеканал «360»

Подъезд получился не только эксклюзивным, но и безопасным с точки зрения пожарных. Использована интерьерная акриловая негорючая, моющаяся краска. Для росписи Людмила выбрала пейзажи — мотивы времен года. Как у любимого ею Вивальди — светлые весенние мотивы, теплая осень с подсолнухами у деревенского забора. Соседи, даже те, которые сомневались, теперь с удовольствием входят в наполненный теплыми образами подъезд.

«Приятно смотреть и душа радуется. Заходил к другу в соседний дом, у него тоже ремонт в подъезде. Но все блекло, тускло. Ощущение обыденности. А здесь душа радуется, красота и прелесть», — поделился впечатлениями Владимир Власенко, житель г. о. Дубна.

На работу ушел ровно год — с января до января. Теперь слух о том, что подъезд в доме на улице Сахарова превратился в картинную галерею, разошелся по наукограду. Уже появились первые заказчики — остальные дубненцы тоже захотели жить в красивых подъездах.