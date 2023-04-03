03 апреля 2023, 16:30
Жительница Дубны обыграла команду магистра «Что? Где? Когда?» Максима Поташева
Команда знатоков «Что? Где? Когда?» под руководством Максима Поташева не смогла правильно ответить на вопрос жительницы Дубны Татьяны Богдановой. Она спрашивала о необычном музейном экспонате.
«Я фанат этой игры с раннего детства, а теперь смотрим ее уже со своими детьми. Однажды решила попробовать свои силы и лет пять назад написала вопрос знатокам», — рассказала Татьяна Богданова в беседе с «360».
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Первый раз письмо попало на стол к знатокам еще в ноябре, но тогда волчок не выбрал конверт, и он так и остался нетронутым. Зато в нынешней весенней серии игр вопрос Татьяны оказался первым.
На экране знатокам из команды Поташева показали необычное деревянное устройство, сфотографированное в музее народного быта в Бельгии. За одну минуту игрокам нужно было догадаться, для чего оно.
В ходе обсуждения за столом звучали разные версии. Кто-то предполагал, что это устройство нужно для массажа, другие — для сельского хозяйства. Право отвечать доверили Сергею Николенко, и он сказал, что предмет использовался для дойки коров. Один-ноль в пользу телезрителей, ведь загадочным предметом оказались старинные детские ходунки.
«Я все время болела за знатоков, а на этот раз оказалась по другую сторону. Но больше обрадовалась не своей победе, а тому, что выпал вопрос из Дубны. Взяла гордость за наш город, что его назвали в эфире. Теперь еще активнее будем смотреть эту передачу», — говорит Татьяна.
В награду за выигранный вопрос — 100 тысяч рублей. Но ведущий специалист Объединенного института ядерных исследований Татьяна Богданова подчеркивает, что выигрыш — это лишь приятный бонус, а не цель. Главное — оставить след в истории любимой передачи и поддержать имидж родной Дубны.
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