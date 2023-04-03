Подмосковье 03 апреля 2023, 16:30 Жительница Дубны обыграла команду магистра «Что? Где? Когда?» Максима Поташева

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Команда знатоков «Что? Где? Когда?» под руководством Максима Поташева не смогла правильно ответить на вопрос жительницы Дубны Татьяны Богдановой. Она спрашивала о необычном музейном экспонате.

«Я фанат этой игры с раннего детства, а теперь смотрим ее уже со своими детьми. Однажды решила попробовать свои силы и лет пять назад написала вопрос знатокам», — рассказала Татьяна Богданова в беседе с «360».

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Первый раз письмо попало на стол к знатокам еще в ноябре, но тогда волчок не выбрал конверт, и он так и остался нетронутым. Зато в нынешней весенней серии игр вопрос Татьяны оказался первым.

На экране знатокам из команды Поташева показали необычное деревянное устройство, сфотографированное в музее народного быта в Бельгии. За одну минуту игрокам нужно было догадаться, для чего оно.

В ходе обсуждения за столом звучали разные версии. Кто-то предполагал, что это устройство нужно для массажа, другие — для сельского хозяйства. Право отвечать доверили Сергею Николенко, и он сказал, что предмет использовался для дойки коров. Один-ноль в пользу телезрителей, ведь загадочным предметом оказались старинные детские ходунки.

«Я все время болела за знатоков, а на этот раз оказалась по другую сторону. Но больше обрадовалась не своей победе, а тому, что выпал вопрос из Дубны. Взяла гордость за наш город, что его назвали в эфире. Теперь еще активнее будем смотреть эту передачу», — говорит Татьяна.

В награду за выигранный вопрос — 100 тысяч рублей. Но ведущий специалист Объединенного института ядерных исследований Татьяна Богданова подчеркивает, что выигрыш — это лишь приятный бонус, а не цель. Главное — оставить след в истории любимой передачи и поддержать имидж родной Дубны.

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