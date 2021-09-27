Жительница Люберец добилась остановки незаконных начислений за коммуналку через суд

Судебные приставы помогли жительнице Подмосковья избавиться от незаконных начислений за коммунальные услуги. Увидев различия в квитанциях, приходивших ей и соседям, она связалась с управляющей компанией, но не добилась результатов. Тогда следующим шагом стало исковое заявление.

Завышенные счета жительница Люберец оплачивала не один месяц. Но обнаружив, что начисления были некорректными, направила в суд исковое заявление с требованием исключить увеличенную сумму за капитальный ремонт.

В суде выслушали мнения обеих сторон. За этим последовало решение удовлетворить исковые требования.

Подмосковная управляющая компания прекратила незаконные начисления за коммунальные услуги под контролем судебных приставов Подмосковья.

Реакция была не сразу

Первоначально УК уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о санкциях, возможных в случае уклонения от решения суда.

Но компания не предприняла никаких действий и отправила женщине квитанцию за услуги ЖКХ с прежними цифрами. Это повлекло за собой штрафную санкцию.

Компании пришлось заплатить 30 тысяч рублей, а руководство предупредили о возможной уголовной ответственности.

Это подействовало, и счет был исправлен. Права жительницы восстановили в полном объеме.

Ранее стало известно, что жителям дома в Балашихе вернули почти три миллиона рублей переплаты за отопление.