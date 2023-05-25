Подмосковье 25 мая 2023, 08:40 Жительница деревни Золотово получала новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья

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Жительница деревни Золотово Галина Алехина получала новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Женщина переехала из старого двухэтажного дома на Фабричной улице, в котором жила с 1987 года.

Галина Александровна вступила в программу расселения аварийного жилья шесть лет назад. Сегодня она последняя, кто прощается с отжившем свое домом и готовится к долгожданному переезду в новое место.

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Женщина получила однокомнатную квартиру. Она полностью готова для проживания: сделан свежий ремонт, оборудованы ванная комната и кухня. Вручить документы на жилье и поздравить Галину Александровну с новосельем приехал лично глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Переселение — это крайне важный вопрос. Социальное жилье — это тем более важно, вы его можете приватизировать, оно станет целиком и полностью ваше», — сказал Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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