25 мая 2023, 08:40
Жительница деревни Золотово получала новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья
Жительница деревни Золотово Галина Алехина получала новую квартиру по программе переселения из аварийного жилья. Женщина переехала из старого двухэтажного дома на Фабричной улице, в котором жила с 1987 года.
Галина Александровна вступила в программу расселения аварийного жилья шесть лет назад. Сегодня она последняя, кто прощается с отжившем свое домом и готовится к долгожданному переезду в новое место.
Реклама
Женщина получила однокомнатную квартиру. Она полностью готова для проживания: сделан свежий ремонт, оборудованы ванная комната и кухня. Вручить документы на жилье и поздравить Галину Александровну с новосельем приехал лично глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
«Переселение — это крайне важный вопрос. Социальное жилье — это тем более важно, вы его можете приватизировать, оно станет целиком и полностью ваше», — сказал Алексей Малкин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
Аварийное жилье
Реклама
Реклама