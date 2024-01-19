Подмосковье 19 января 2024, 18:35 Жительница деревни Большое Буньково попросила сделать скейт-площадку на встрече с представителями администрации Ксения Пашуто

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Жители деревни Большое Буньково встретились с представителями администрации и обсудили актуальные проблемы. На встрече присутствовали глава Богородского округа Игорь Сухин, а также его заместители.

«У нас много проблем, но я обратилась с просьбой сделать скейт-площадку и площадку для отдыха. В деревне очень не хватает мест, где можно было бы собираться, отдыхать, общаться», — сообщила староста деревни Большое Буньково Галина Гайбург.

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Для поселка Затишье наиболее остро стоит проблема транспортной доступности: до ближайшей остановки около пяти километров, а социальных автобусов практически нет.

«Уже более 10 лет у нас нет сообщения с Ногинском. До ближайшей остановки – пять километров пешком, из них 2,5 – по Горьковскому шоссе, по обочине, которую даже не убирают», — поделилась жительница Татьяна Фокина.

Глава территориального управления Буньково Юрий Субботинов пообещал взять решение проблем на контроль, а также отметил значимость подобных встреч, которые помогают наладить диалог с жителями.

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