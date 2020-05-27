Жительница Чехова убила мужчину осколком зеркала

По данным сайта «Дни.ру», жительница Подмосковья в возрасте 29 лет пила алкоголь в квартире. В то же время она поссорилась с сожителем своей матери. Девушка ударила его осколком зеркала в ходе конфликта.

Пострадавший скончался по пути в больницу. Подозреваемую задержали сотрудники полиции.