27 мая 2020, 14:39
Жительница Чехова убила мужчину осколком зеркала
Девушка из города Чехов в Московской области вступила в конфликт с сожителем своей матери. Во время ссоры она бросила осколок зеркала в мужчину и убила его. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.
По данным сайта «Дни.ру», жительница Подмосковья в возрасте 29 лет пила алкоголь в квартире. В то же время она поссорилась с сожителем своей матери. Девушка ударила его осколком зеркала в ходе конфликта.
Пострадавший скончался по пути в больницу. Подозреваемую задержали сотрудники полиции.